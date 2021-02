DGAP-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Personalie

RATIONAL AG: Veränderung im Vorstand der RATIONAL AG (News mit Zusatzmaterial)



12.02.2021 / 10:00

Pressemitteilung



Veränderung im Vorstand der RATIONAL AG Jörg Walter zum Chief Financial Officer (CFO) der RATIONAL AG berufen. Markus Paschmann (Chief Marketing & Sales Officer) verlängert Vertrag für weitere fünf Jahre.



Der Aufsichtsrat der RATIONAL AG hat Herrn Jörg Walter mit Wirkung zum 01.03.2021 zum neuen CFO berufen. Herr Walter gehört seit April 2011 der RATIONAL-Gruppe an und hat in dieser Zeit verschiedene kaufmännische Bereiche geführt und insbesondere das Group Controlling erfolgreich an den Anforderungen eines zunehmend größeren und internationaleren Konzerns ausgerichtet. Jörg Walter (50) schloss sein Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Kaiserslautern 1997 ab. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der RÜTGERS AG im Bereich Strategisches Controlling und Unternehmensentwicklung. Anschließend verantwortete er bei der ROTO Frank AG das Konzern-Controlling und Konzern-Rechnungswesen. Er wird als kaufmännischer Vorstand die Bereiche Group Controlling, Accounting/Tax/Treasury/Compliance, Group Credit Management, IT und Corporate Facility Management verantworten. Herr Dr. Stadelmann wird neben seinen Aufgaben als Vorstandsvorsitzender für die Prozesse Personal, Personalentwicklung, Recht, Revision, Risikomanagement, IR und Digital Customer Solutions verantwortlich bleiben. "Ich freue mich, dass wir mit Herrn Walter einen ausgewiesenen Finanzexperten aus den eigenen Reihen zum kaufmännischen Vorstand ernennen, der RATIONAL sehr gut kennt. Wir sind ein spezielles Unternehmen und es ist wichtig, diese Eigenheiten zu kennen", sagt Walter Kurtz, Aufsichtsratsvorsitzender der RATIONAL AG. "Mit Herrn Walter können wir den Vorstand mit einem kaufmännischen Fachmann vervollständigen. Durch seine bisherigen Aufgaben, unter anderem als Leiter des Group Controllings, kennt er alle Unternehmensbereiche und -projekte bestens", sagt Dr. Peter Stadelmann, CEO der RATIONAL AG. "Ich danke Herrn Dr. Stadelmann, der die Aufgaben des CFO interimsmäßig letztes Jahr nach dem Ausscheiden des Vorgängers übernommen hat. RATIONAL hat die Coronakrise bisher sehr gut gemeistert. Wir sind überzeugt, dass das Vorstandsteam die kommenden Aufgaben gemeinsam bewältigen wird und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg" so Walter Kurtz weiter.

Markus Paschmann und Aufsichtsrat verlängern Vertrag um weitere fünf Jahre.



Der Aufsichtsrat und Herr Markus Paschmann, seit 2013 Vorstand für Marketing und Vertrieb, haben sich auf eine Verlängerung des Dienstvertrages für weitere fünf Jahre ab dem 01.03.2021 geeinigt. "Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Paschmann fortsetzen können und danken ihm für die bisherige Arbeit und seinen großen Einsatz. Kontinuität ist gerade in diesen unbeständigen Zeiten für die Qualität unseres Unternehmens und damit für seinen Erfolg besonders wichtig", betont Walter Kurtz. Kontakt:

Dr. Peter Stadelmann

Vorstandsvorsitzender Stefan Arnold

Leiter Investor Relations

s.arnold@rational-online.com

Stefan Arnold

Leiter Investor Relations

s.arnold@rational-online.com

Tel. +49 8191 327 2209



Datei: Bild: RATIONAL AG CFO Jörg Walter



