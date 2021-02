Unterföhring (ots) -- Von Samstag bis Montag überträgt Sky alle zehn Begegnungen des 24. Spieltags der Premier League (https://www.sky.de/fussball/premier-league-175082'shurl=pl) live und exklusiv- Das "Match of the Week" zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur am Samstag ab 18.00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld- Die Nachholspiele Burnley gegen Fulham und Everton gegen Manchester City am Mittwochabend überträgt Sky ebenfalls live und exklusiv- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 12. Februar 2021 - Nach dem 1:4 gegen Manchester City ist für den FC Liverpool die Titelverteidigung nur noch theoretisch möglich. Das Hauptziel der "Reds" ist es nun, sich einen der ersten vier Plätze und damit die erneute Qualifikation für die UEFA Champions League zu sichern. Mit dem unter Thomas Tuchel wieder erstarkten FC Chelsea, West Ham United, Stadtrivale FC Everton, Tottenham Hotspur und Aston Villa befinden sich zahlreiche Klubs dicht hinter dem Klopp-Team, das derzeit auf Platz vier liegt.Wie es im Kampf um den Titel und im engen Rennen um die internationalen Plätze in England weitergeht, können Sky Kunden live erleben. Von Samstag bis Montag überträgt Sky alle zehn Spiele des 24. Spieltags live und exklusiv, darüber hinaus zwei Nachholspiele am kommenden Mittwoch.Zum Auftakt am Samstag um 13.15 Uhr muss der FC Liverpool beim Tabellendritten in Leicester antreten. Bei derzeit drei Punkten Rückstand auf den Meister von 2016 müssen die "Reds" im direkten Duell unbedingt punkten. Ab 18.00 Uhr kommt es im "Match of the Week" zum Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer Manchester City und Tottenham Hotspur. Zehn Siege in Serie konnten die "Cityzens" zuletzt einfahren und kassierten dabei nur zwei Gegentore. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric stimmen die Zuschauer zunächst auf die Partie ein und kommentieren im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio.In den weiteren Partien des Spieltags treffen unter anderem am Sonntag ab 17.20 Uhr der FC Arsenal auf Leeds United sowie zum Abschluss am Montag ab 20.55 Uhr der FC Chelsea auf Newcastle United.Auf noch mehr Live-Spiele aus der Premier League dürfen sich Fans des englischen Fußballs am Mittwochabend freuen. In Nachholspielen des 17. bzw, 15. Spieltags treffen zunächst ab 18.50 Uhr der FC Burnley und der FC Fulham in einer richtungsweisenden Partie im Abstiegskampf aufeinander. Ab 21.05 Uhr berichtet Sky dann live von der Partie des FC Everton gegen Manchester City.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Premier-League-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Premier-League-Fans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/fussball/pl?wkz=WSPGS25T&gclid=EAIaIQobChMI49yfl7XK7AIVuRkGAB0iKQU7EAAYASAAEgIU4_D_BwE&et_uk=fc5ba38012d14ef39320ef748818029a)) bei allen Premier-League-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 24. Spieltag der Premier League auf Sky Sport:Samstag:13.15 Uhr: Leicester City - FC Liverpool live auf Sky Sport 115.50 Uhr: Crystal Palace - FC Burnley live auf Sky Sport 118.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester City - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 120.30 Uhr: "What a strike!" auf Sky Sport 120.55 Uhr: Brighton & Hove Albion - Aston Villa live auf Sky Sport 1Sonntag:12.50 Uhr: FC Southampton - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 114.55 Uhr: West Bromwich Albion - Manchester United live auf Sky Sport 117.20 Uhr: FC Arsenal - Leeds United live auf Sky Sport 119.50 Uhr: FC Everton - FC Fulham live auf Sky Sport 1Montag:18.50 Uhr: West Ham United - Sheffield United live auf Sky Sport 120.55 Uhr: FC Chelsea - Newcastle United live auf Sky Sport 1Mittwoch:18.50 Uhr: FC Burnley - FC Fulham live auf Sky Sport 421.05 Uhr: FC Everton - Manchester City live auf Sky Sport 4Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4836731