Die Politik fährt in der Corona-Pandemie weiter auf Sicht, die Anleger an der Börse tun es ihr gleich. Das Ergebnis ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage im Deutschen Aktienindex, der damit weiter an einer möglichen Top-Bildung rund um die 14.000er Marke arbeitet. Und angesichts fehlender Nachrichten und Impulse sieht es auch an diesem Freitag nach einem eher ruhigen Handelsverlauf ohne größere Ausreißer nach oben oder unten aus. Auch der Motor der vergangenen Monate, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...