Die Analysten von Goldman Sachs haben die Bewertung für die Aktien von Infineon anlässlich der Technology and Internet Conference der US-Investmentbank auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die Lieferengpässe bei Chips für die Automobilindustrie dürften noch etwas anhalten, könnten sich aber im zweiten Halbjahr entspannen, so die Banker in einer gestern vorliegenden Studie. (dpa-AFX)

