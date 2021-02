Die Verkäufer von Gold greifen das Tagestief an, während der Goldpreis den zweiten Tag in Folge fällt - Japan behält den Notstand in 10 Regionen bei, Australien erwägt 5-tägigen Lockdown in Victoria - Neuseeland wird Impfstoffe früher erhalten und die USA erweitern ihren Vertrag mit Moderna um 100 Millionen Dosen - Die Konjunkturgespräche machen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...