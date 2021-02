An einem sonnigen, aber kurstechnisch trüben Freitag zählt die Aktie des Forschungsunternehmens zu den wenigen Lichtblicken am deutschen Aktienmarkt. Der MDAX-Konzern hat nach dem Rücksetzer von 43 auf 32 Euro wieder in den Angriffsmodus geschaltet und die Marke von 36 Euro überwunden. Beflügelt wird Evotec durch die jüngsten positiven Nachrichten wie am Dienstag der Deal mit Related Sciences. Auf kurze Sicht sind weitere Kursgewinne möglich, die mit einem Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley noch ...

