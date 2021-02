LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Jörg Walter ist zum neuen Finanzchef des Großküchenausrüsters Rational berufen worden. Der langjährige Leiter verschiedener kaufmännischer Bereiche in der Gruppe solle seinen Posten am 1. März antreten, teilte Rational am Freitag in Landsberg am Lech mit. Mit Walter habe man einen "ausgewiesenen Finanzexperten aus den eigenen Reihen zum kaufmännischen Vorstand" ernannt, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Walter Kurtz. "Wir sind ein spezielles Unternehmen und es ist wichtig, diese Eigenheiten zu kennen." Zuvor hatte Konzernchef Peter Stadelmann den Posten interimsweise übernommen./ngu/men