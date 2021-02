DAX Der DAX startete nach einer der stärksten Handelswochen der letzten Monate auf Allzeithoch in die neue Handelswoche. Doch in dieser mussten die deutschen Standardwerte zunächst einmal Federn lassen und der DAX rutschte zeitweise wieder unter die Runde Marke von 14.000 Punkten. Anleger nutzten diese Chance jedoch immer wieder, um einzusteigen; folglich notiert der DAX kurz vor dem Wochenende wieder über der 14.000er-Marke. Anleger scheinen trotz der verlängerten Lockdown-Maßnahmen bis in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...