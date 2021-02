Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An der Konstellation des ITRAXX Senior Financial hat sich zuletzt kaum etwas geändert, so die Analysten der Helaba.Hingegen sei es dem Bankenindex des STOXX 600 gelungen, ein neues Verlaufshoch zu markieren. Weiterhin stehe die Berichtssaison im Fokus. Gleich drei Häuser hätten Einblick in ihre Bücher gewährt. Die Commerzbank habe detaillierte Jahreszahlen vorgelegt. Demnach sei im vergangenen, von Umbaukosten geprägten Jahr, ein Betriebsverlust von 233 Mio. EUR erzielt worden. Für das laufende Jahr solle aber bereits wieder ein positives, operatives Ergebnis erreicht werden. Für 2024 sei das Ziel eines Betriebsgewinns von 2,7 Mrd. EUR definiert worden. Die Hamburg Commercial Bank habe im vergangenen Jahr den Gewinn mehr als verdreifacht. Das Vorsteuerergebnis habe auf 257 (Vorjahr: 77) Mio. EUR zugelegt. Unter anderem hätten Einmaleffekte wie Immobilienverkäufe dazu beigetragen. ...

