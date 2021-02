Per manueller Schaltung oder unterschiedlichen Automations- bzw. Präsenzregelungen wird ein Filter der Güteklasse H14 motorisch vor den Luftansaug des Umluftgerätes bewegt. Die Strategie, Schwebstofffilter nicht dauerhaft zu beaufschlagen ist sinnvoll, da gerade bei einer Nachrüstung eines Hochleistungsfilters die verbauten Geräte in ihrer Kernfunktion - der Temperierung der Raumluft - zu stark beeinträchtigt würden. Denn in der Regel sind Raum-Umluftgeräte nicht auf die Überbrückung des höheren Druckverlustes ausgelegt. Aber auch Neugeräte können weiterhin für den Regelbetrieb ohne Filter dimensioniert werden. Martin Giese, Head of International Hotel Development bei Kampmann, erklärt: "Wir setzen auf den sporadischen Einsatz des Filters, weil somit eine gute Lufthygiene hergestellt wird und trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...