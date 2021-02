(shareribs.com) London 12.02.2021 - Die Ölpreise liegen am Freitag leicht unter Druck. Die OPEC-Staaten und die Internationale Energieagentur haben in ihren jüngsten Berichten wenig Optimismus hinsichtlich einer zügigen Bedarfserholung gezeugt. Die OPEC-Staaten haben in ihrem jüngsten Monatsbericht die Prognosen für die Nachfrage in diesem Jahr nach unten korrigiert. Demnach soll die Nachfrage in ...

