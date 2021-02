Google hat in den USA mit dem Rollout des sogenannten Passage-Rankings begonnen. Das dürfte auch die Schwankungen erklären, die viele US-amerikanische SEO in den letzten Tagen beobachtet hatten. Seit Anfang Februar kursierten Gerüchte, dass der Suchmaschinengigant Google mal wieder am Algorithmus geschraubt haben könnte. Vor allem aus dem US-amerikanischen Raum berichteten Suchmaschinenoptimierende von teils massiven Schwankungen im Ranking - von Traffic-Verlusten von 30 bis 40 Prozent war in einzelnen Fällen die Rede. Eine Mitteilung von Google könnte jetzt eine Erklärung dafür liefern...

