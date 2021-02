Mainz (ots) - Pokljuka in Slowenien ist bis Sonntag, 21. Februar 2021, Austragungsstätte der 52. Biathlon-Weltmeisterschaften. Das ZDF überträgt ab Mittwoch, 17. Februar 2021, die Rennen der zweiten WM-Woche live. Auf dem Programm von "ZDF SPORTextra" stehen das Einzel der Herren, die Staffel-Wettbewerbe, die Single-Mixed-Staffel sowie die beiden Massenstartrennen.Zum Einsatz kommt das eingespielte ZDF-Biathlon-Team: Live-Reporter ist Christoph Hamm, unterstützt wird er von Herbert Fritzenwenger. Moderation und Analyse liegen in den Händen von Alexander Ruda und ZDF-Biathlonexperte Sven Fischer. Für Interviews steht Nils Kaben vor Ort bereit.Nach einer bisher durchwachsenen Saison möchten die deutschen Biathlon-Asse um Arnd Peifer, Erik Lesser, Franziska Preuß und Denise Herrmann bei der WM wieder voll angreifen und der starken Konkurrenz aus Norwegen, Frankreich und Schweden Paroli bieten. Vor allem in den Staffelwettbewerben ist immer mit den Deutschen zu rechnen.ZDF-Sendetermine Biathlon-WM 2021 Pokljuka:Mittwoch, 17. Februar 202114.15 Uhr: 20-Kilometer Einzel HerrenDonnerstag, 18. März 202115.00 Uhr: Single-Mixed-StaffelSamstag, 20. März 2021*11.35 Uhr: 4 x 6 Kilometer-Staffel Damen14.40 Uhr: 4 x 7,5 Kilometer-Staffel HerrenSonntag, 21. Februar 2021*12.18 Uhr: Massenstart Damen15.00 Uhr: Massenstart Herren*im Rahmen der ZDF-Wintersport-Sendestrecken.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe "Wintersportsaison 2018/2019 im ZDF": https://presseportal.zdf.de/pm/wintersportsaison-20202021-im-zdf/"ZDFsport" in der ZDFmediathek: http://zdfsport.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4837109