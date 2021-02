Mainz (ots) -Die Verlängerung des Shutdowns bis zum 7. März 2021, auf den sich Bund und Länder in dieser Woche geeinigt haben, wirft Fragen auf - zu Öffnungsperspektiven, zur Einschätzung der Gefahr, die von den Virusvarianten ausgeht, und zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bewältigung der Pandemie. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich diesen und anderen Fragen am Freitag, 12. Februar 2021, 22.00 Uhr, im "heute journal" im ZDF. Ausschnitte aus dem Gespräch von "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka mit der Bundeskanzlerin sind bereits in der "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heutejournalZDFheute in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten"heute journal" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/heute-journalhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4837117