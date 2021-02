DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China, Hongkong, Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen.

MONTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen. In den USA bleiben die Börsen wegen des Presidents' Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.908,00 -0,06% +4,74% Euro-Stoxx-50 3.671,97 +0,01% +3,36% Stoxx-50 3.186,20 +0,03% +2,51% DAX 13.971,91 -0,49% +1,85% FTSE 6.537,92 +0,14% +1,06% CAC 5.673,67 +0,07% +2,20% Nikkei-225 29.520,07 -0,15% +7,56% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,36 -0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,81 58,24 -0,7% -0,43 +18,9% Brent/ICE 60,69 61,14 -0,7% -0,45 +17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,41 1.826,50 -0,6% -10,10 -4,3% Silber (Spot) 27,05 27,03 +0,1% +0,02 +2,5% Platin (Spot) 1.223,00 1.239,18 -1,3% -16,18 +14,3% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,3% -0,01 +6,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf einen verhaltenen Start in den Freitag an den US-Börsen hin. Damit würde sich die an den vergangenen Tagen bereits zu beobachtende Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Grundton fortsetzen. Stärkere neue Impulse sind nicht in Sicht, weiter sind das erwartete Stimuluspaket der US-Regierung und die leichte Entspannung an der Corona-Front die Hauptthemen, ebenso wie die Berichtssaison der Unternehmen. Unternehmensseitig steht die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal dank eines stürmischen Wachstums bei seinem Streaminggeschäft Disney+ positiv überrascht. Vorbörslich geht es auf Nasdaq.com um 1,6 Prozent nach oben für die Aktie.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 80,8 zuvor: 79,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Handel. In Asien waren und sind einige Börsen wegen des Neujahrsfestes in China geschlossen, an der Wall Street wird am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Nachdem der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi nun die nötige Mehrheit hinter sich hat, um unter seiner Führung in Italien eine stabile Regierung zu bilden, steigen die Anleihekurse in Italien weiter. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Mit der breiten Mehrheit im Rücken habe Draghi "ein ganz starkes Mandat", um die wirtschaftlichen Problemfelder Italiens wirklich anzugehen. Am italienischen Aktienmarkt gibt der Index dennoch ähnlich nach wie der DAX. In Paris ziehen L'Oreal nach dem Quartalsausweis um 1,8 Prozent an. Von einer bemerkenswert stabilen Gewinnmarge und einem operativen Ergebnis erheblich oberhalb der Erwartungen sprechen die Analysten von Bryan Garnier mit Blick auf die Gesamtjahresbilanz 2020. Für ING geht es um 4,8 Prozent nach oben. Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der niederländischen Bank im vierten Quartal zwar einen spürbaren Gewinnrückgang beschert, er fiel aber nicht so deutlich aus wie befürchtet. Biotest (+1,8%) hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz wie auch beim operativen Ergebnis die eigenen Prognosen übertroffen. Sartorius verteuern sich um 0,8 Prozent, nachdem der Laborausrüster abgekündigt hat, seine wegen der Corona-Pandemie halbierte Dividende wieder auf das Ursprungsniveau zu verdoppeln. Die Aktie von JDC haussiert um 28 Prozent wegen einer Kooperation mit dem Provinzial Konzern im Versicherungsgeschäft.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 18:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,2107 -0,21% 1,2123 1,2129 -0,9% EUR/JPY 127,15 +0,05% 127,09 127,04 +0,8% EUR/CHF 1,0807 +0,09% 1,0794 1,0802 -0,0% EUR/GBP 0,8781 +0,00% 0,8787 0,8783 -1,7% USD/JPY 105,03 +0,27% 104,83 104,74 +1,7% GBP/USD 1,3788 -0,22% 1,3796 1,3811 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,4291 +0,11% 6,4310 6,4219 -1,1% Bitcoin BTC/USD 47.418,00 -0,65% 47.308,62 47.488,00 +63,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas leichter - An den meisten Börsen in der Region ruhte das Geschäft, so in Hongkong, Singapur und Südkorea. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen wegen den Feiertagen zum Mondneujahr sogar bis einschließlich Mittwoch noch geschlossen. Toyota Motor gewannen 3,5 Prozent. Der Autohersteller will in diesem Jahr in den USA drei Elektroautomodelle auf den Markt bringen. Renesas Electronics gewannen 3,4 Prozent. Der Konzern erwartet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Sydney wurde die Stimmung belastet von einem mindestens fünftägigen Lockdown im Bundesstaat Victoria nach einem Ausbruch einer Coronavirus-Mutation. Daraufhin gerieten Aktien aus dem Reisesektor unter Druck. Quantas Airways knickten um 4,8 Prozent ein. Flight Centre, Corporate Travel und Webjet gaben zwischen 2,7 und 3,9 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich praktisch unverändert. Die Stimmung ist gut und dürfte auch gut bleiben. CreditMarketDaily geht von einer Fortsetzung der Einengungsrally aus. An den italienischen Anleihemärkten setzt sich derweil die Draghi-Rally fort. Der ehemalige EZB-Präsident hat die nötige Mehrheit hinter sich, um Italiens nächster Premierminister zu werden. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone", so QC Partners.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen startet mit Absatzminus ins neue Jahr - gemischtes Bild

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen zum Jahresauftakt unter dem Strich weniger abgesetzt als im Januar 2020. Während die Kernmarke VW nahezu stagnierte, wiesen Audi leichte und der Sportwagenbauer Porsche kräftige Zuwächse aus. Dagegen verzeichneten Skoda und Seat deutlich rückläufige Verkaufszahlen. Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns sank im Januar weltweit um 1,4 Prozent auf 824.800 Einheiten.

Curevac startet EU-Zulassungsverfahren für Corona-Impfstoff

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac kommt bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffs voran. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das rollierende Zulassungsverfahren für den Impfstoffkandidaten mit der Bezeichnung "CVnCoV" bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) begonnen.

Eckert & Ziegler plant Produktionsstätte für Radioisotope in China

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler plant den Bau von Produktionsanlagen für Radiopharmaka und Radioisotope in China.

ING Deutschland verdient weniger - Wachstum bei Wertpapieren

Eine hohe Risikovorsorge und gestiegene Kosten für Personal und Verwaltung haben der Deutschland-Tochter der niederländischen Bank ING im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Auf der Einnahmenseite profitierte die ING Deutschland unterdessen von einem starken Wertpapiergeschäft.

MVV verdient zum Jahresauftakt trotz Umsatzrückgang mehr

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie hat in seinem ersten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient.

Rational besetzt das Finanzressort zum März wieder eigenständig

Der Großküchenausstatter Rational bekommt nach mehr als einem Jahr wieder einen eigenständigen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat berief zum 1. März Jörg Walter in dieses Amt, der das Unternehmen unter anderem als Leiter des Group Controllings bereits seit Jahren kennt.

Life-Science-Branche hält sich 2020 mit Transaktionen zurück - Studie

Die Life-Science-Branche hat sich im Corona-Jahr 2020 laut einer Studie bei Transaktionen zurückgehalten, deren Volumen brach in Summe um fast die Hälfe ein. Das Dealvolumen erreichte 159 Milliarden US-Dollar, nach einem Rekord von 306 Milliarden Dollar im Vorjahr, wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) hervorgeht.

Cimic-Tochter übernimmt Regionalbahnnetzbetrieb in Australien

Die zur australischen Hochtief-Tochter Cimic gehörende UGL hat einen auf zehn Jahre angelegten Vertrag für Betrieb und Wartung des Regionalschienennetzes von New South Wales erhalten. Der Auftrag der zuständigen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates hat ein Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Milliarden australische Dollar.

Credit Suisse legt US-Rechtsstreit für 600 Millionen Dollar bei

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat einen Rechtsstreit mit dem US-Finanzdienstleister MBIA aus dem Jahr 2009 beigelegt. MBIA hat von der Schweizer Bank 600 Millionen US-Dollar erhalten.

Gewinnrückgang bei ING nicht so stark wie befürchtet

Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der niederländischen Bank ING im vierten Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang beschert. Dieser fiel aber nicht so deutlich aus wie befürchtet, auch weil die Bank weniger Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegte. Die Bank erzielte einen Gewinn von 727 Millionen Euro nach 880 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit 456 Millionen Euro gerechnet.

Microsoft befürwortet verpflichtende Abgaben für Suchmaschinen an Nachrichtenmedien

Der US-Softwareriese Microsoft befürwortet im Streit um ein geplantes australisches Online-Mediengesetz verpflichtende Zahlungen von Suchmaschinenbetreibern an Medienunternehmen. Microsoft unterstütze ähnliche Gesetze auch in den USA und Kanada, der EU und anderen Ländern, schrieb Microsoft-President Brad Smith in einem Blog-Eintrag.

