FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Die Umlaufrendite lag wie schon am Vortag bei minus 0,49 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 145,76 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/bgf/men