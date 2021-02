Der Grundgedanke hinter vielen Games ist derselbe: Es geht darum, neue Dinge zu entdecken und Objekte zu sammeln. Angereichert wird das Ganze durch Statistiken. Genau dieses Konzept verfolgt auch Backloggd - als Ort, an dem alle Games zusammenfließen können. Was als Hobbyprojekt eines einzelnen Entwicklers begann, wird mittlerweile von über 5.000 Gamern genutzt. Die Website Backloggd versteht sich selbst als Ort, an dem jeder seine persönliche Videospielsammlung aufbewahren kann. Vom Prinzip her orientiert sich Backloggd an Letterboxd. Letterboxd ist ein Social-Networking-Dienst, der sich seit seinem Start 2011 darauf konzentriert, Menschen ...

