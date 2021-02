Berlin (ots) - Der Europäische Bürgerpreis des Europäischen Parlaments 2020 geht in Deutschland an das Europäische Jugendparlament in Deutschland e.V. (https://eyp.de/de/) für seine 91. Internationale Sitzung.Das Europäische Jugendparlament in Deutschland gibt Schüler*innen die Möglichkeit, den Wert demokratischer Entscheidungsprozesse aus erster Hand zu erfahren.Insgesamt geht der Preis 2020 an 30 Gewinner aus 25 Ländern. Ausgezeichnet werden in der Regel Projekte, Initiativen und Einzelpersonen. Der Preisträger wurde zunächst von Europaabgeordneten, einem Vertreter der Zivilgesellschaft sowie einem Vertreter einer nationalen Jugendorganisation nominiert und danach von einer Jury des Europäischen Parlaments ausgewählt.Die 91. Sitzung des Europäischen Jugendparlaments fand im September 2019 in Hamburg statt. 203 Delegierte zwischen 15 und 23 Jahren vertraten 34 Länder Europas. Es handelt sich dabei um engagierte Jugendliche, die durch europapolitische Bildungsarbeit den Austausch junger Leute in Europa fördern und ihre Generation dabei unterstützen, sich eine eigene Meinung bilden und sich aktiv am politischen und gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können. Der Leitfaden der 91. Sitzung lautete: Erinnerungen reflektieren und zukunftsgerichtet handeln.Insbesondere die Beständigkeit des Projekts - es war bereits die 91. Sitzung - schien die Jury zu überzeugen.Das Projekt 91. Internationale Sitzung des Europäischen Jugendparlaments/ vertreten durch Tim Kniepkamp darf sich schon jetzt auf die nationale Preisverleihung im Europäischen Haus in Berlin freuen. Die Gewinner aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union treffen sich außerdem im November zu einer gemeinsamen Feier im Europäischen Parlament in Straßburg, wenn dies die Pandemielage zulässt.Hintergrund zum Europäischen BürgerpreisSeit 2008 verleiht das Europäische Parlament den Europäischen Bürgerpreis.Mit dem Europäischen Bürgerpreis soll außergewöhnliches Engagement von Einzelpersonen oder Projekten geehrt werden, die das gegenseitige Verständnis und die Integration innerhalb Europas fördern. Ausgezeichnet werden Projekte, die sich für Europäische Zusammenarbeit, Solidarität und Toleranz innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus engagieren.Weitere InformationenEuropäisches Jugendparlament in Deutschland e.V. (https://eyp.de/de/)Europäischer Bürgerpreis 2020 (https://www.europarl.europa.eu/germany/de/presse-veranstaltungen/gewinner_buergerpreis2020)Europäischer Bürgerpreis 2021 (https://www.europarl.europa.eu/germany/de/presse-veranstaltungen/europ%C3%A4ischer-b%C3%BCrgerpreis-2021)Pressekontakt:Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/4837184