Um 11:40 liegt der ATX TR mit -0.53 Prozent im Minus bei 5866 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.71% auf 8.795 Euro, dahinter Verbund mit +1.90% auf 76.575 Euro und Polytec Group mit +0.90% auf 8.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13991 (+0.41%, Ultimo 2020: 13719). Wien war in den letzten Tagen nach einer guten Phase wieder relativer Verlierer, das hängt sicher auch ein wenig damit zusammen, dass Österreich 2021 das wohl nur zweitschwächste Wirtschaftswachstum in EU zugetraut wird. Ich habe einen inneren Konflikt: Grosser Fan der Wiener Börse und der österreichischen Unternehmen, andererseits Kritik an der Standortpolitik und es wird, egal wer regiert, nicht besser. Da passt einfach das politische Mindset in Österreich ...

