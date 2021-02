Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die für Bewegung sorgen könnten. Im Blick der Märkte steht weiter Italien.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung aktuell 1,2107 US-Dollar, nachdem sie zeitweise unter 1,21 Dollar gefallen war. Der Euro notiert damit etwas niedriger als am Morgen. Händler erklärten die Verluste mit dem stärker werdenden Dollar, der von der trüberen Aktienmarktstimmung profitierte. Tatsächlich hat der Dollar...

