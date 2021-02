Die Aktien des Onlineversandhändlers Amazon bewegen sich seit Monaten an einer steigenden Trendlinie aufwärts. Aktuell sind die Aktien in der laufenden Abwärtskorrektur wieder bis zu dieser steigenden Trendlinie zurückgekommen und könnten in diesem Bereich wie bereits zuvor erneut nach oben abdrehen. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseDie Titel von Amazon befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 03. Februar bei 3.434 Dollar auf dem Rückzug und laufen aktuell erneut den 50er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...