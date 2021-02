Baden-Baden - Die US-Rockband Foo Fighters steht mit ihrem neuen Album "Medicine At Midnight" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf dem zweiten Platz steigt die Hamburger Punkrockband Swiss und die Andern mit ihrem Album "Orphan" neu ein. Das Album "The Absolute Universe" der Progressive-Rock-Band Transatlantic belegt ebenfalls als Neueinsteiger Platz drei. Die deutschen Single-Charts werden auch diese Woche von Kasimir1441, badmómzjay & WILDBWOYS und ihrem Song "Ohne Dich" angeführt. Tiktok-Star Nathan Evans klettert mit "Wellerman" von Platz 14 auf den zweiten Rang.



Auf dem dritten Platz verbleibt die US-Sängerin Olivia Rodrigo mit "Drivers License". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

