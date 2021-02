Das Jahr 2020 lief für GoDaddy wie geplant. Auch für 2021 erwartet das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum.Beim Umsatz gelang eine Punktlandung auf das prognostizierte Ergebnis. Am Donnerstag markierte die Aktie ein neues Allzeithoch, vorbörslich steht in New York allerdings ein leichtes Minus.Im vergangenen Jahr setzte GoDaddy rund 3,3 Milliarden Dollar um. Ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und exakt so viel, wie das Management für 2020 erwartet hatte.Die Zahl seiner Kunden steigerte ...

