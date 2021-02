Frankfurt (www.fondscheck.de) - UBS Global Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (ISIN IE00BN940Z87/ WKN A2QG32) würden Anleger Zugang zu einer Rohstoffstrategie erhalten, die gleichzeitig eine Short- und Long-Position in den Futures verschiedener Rohstoffindices eingehe. Sowohl die Long- als auch die Short-Position würden Future-Kontrakte auf dieselben Rohstoffe enthalten, jedoch würden sich diese hinsichtlich der Laufzeiten unterscheiden. Ziel sei die Maximierung der Rollrendite. Carry-Trades seien Trading-Strategien, bei denen Zins- oder, wie in diesem Fall, Zeitwertdifferenzen ausgenutzt würden. ...

