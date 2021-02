DJ MÄRKTE USA/Zeichen deuten auf ruhigen Wochenausklang - Disney fester

NEW YORK (Dow Jones)--Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf einen verhaltenen Start in den Freitag an den US-Börsen hin. Damit setzte sich die an den vergangenen Tagen bereits zu beobachtende Seitwärtsbewegung mit leicht positivem Grundton in unmittelbarer Nähe zu den jüngst markierten Rekordständen fort. Stärkere neue Impulse sind nicht in Sicht. Konjunkturseitig steht lediglich das US-Verbrauchervertrauen für Februar auf der Agenda.

Unverändert stellen das erwartete Wirtschaftshilfspaket der US-Regierung und die leichte Entspannung an der Corona-Front die Hauptthemen, zumal es insbesondere mit der Impfkampagne in den USA mit mittlerweile 48 Millionen verabreichten Dosen vorangeht. Hinzu kommt die Berichtssaison der Unternehmen, die weiter überwiegend gute Ergebnisse liefert. Die US-Notenbank hält dem Markt derweil weiter den Rücken frei mit dem neuerlichen Signal von Fed-Chef Jerome Powell, wonach die Geldpolitik noch lange unterstützend bleiben werde.

Disney und Paypal vor Kursgewinnen

Unternehmensseitig steht die Disney-Aktie im Fokus. Der Unterhaltungskonzern hat in seinem jüngsten Quartal dank eines stürmischen Kundenwachstums bei seinem Streaminggeschäft Disney+ positiv überrascht. Vorbörslich geht es auf Nasdaq.com um 1,4 Prozent nach oben für die Aktie.

Die Expedia-Aktie zeigt sich 0,6 Prozent leichter, nachdem das Online-Reisebüro wie zu befürchten auch in seinem vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie hart zu spüren bekommen hat mit einem Einbruch bei Buchungen und Umsätzen.

Kursmäßig etwas besser sieht es bei Moderna (+1,3 Prozent) aus. Dass der Pharmahersteller der US-Regierung zusätzliche 100 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs verkaufen konnte, bewegt den bereits stark gestiegenen Kurs eher moderat.

Paypal ziehen um gut 3 Prozent an. CEO Dan Schulman erwartet für den Bezahldienstleister bis 2025 eine annähernde Verdopplung der aktiven Konten. Die Aktie des Dating-App-Anbieters Bumble, die am Donnerstag zu ihrem Börsendebüt einen Satz um über 63 Prozent gemacht, damit aber deutlich unter dem Tageshoch geschlossen hatte, wird gut 4 Prozent höher gesehen.

Der Dollar stabilisiert sich leicht und setzt damit die Tendenz des Vortages fort. Bei den Anleihen tut sich wenig. Am Ölmarkt, wo am Donnerstag eine achttägige Aufwärtsbewegung endete, geben die Preise erneut leicht nach. Das Gold verbilligt sich um knapp 14 Dollar je Feinunze auf 1.815.

