Die Großhandelsumsätze sind im Dezember in Kanada weniger stark gefallen als erwartet - Der USD/CAD klettert nach den Daten in Richtung 1,2750 - Die Großhandelsumsätze in Kanada fielen im Dezember um 1,3% auf 66,5 Mrd. $, wie der Monatsbericht von Statistics Canada am Freitag zeigte. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 0,7% im November und ...

