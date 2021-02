Der DAX pendelt heute im ruhigen Handel um die Marke von 14.000 Punkten. Dabei ist der DAX heute mit dem Tagestief bei 13.916 Punkten erneut an der fallenden Unterstützungslinie nach oben abgeprallt. Die Luft bleibt aber unverändert dünn. An der Lage hat sich nichts geändert, wie ein Blick auf den Tageschart zeigt. Der DAX tendiert weiterhin seitwärts im Bereich von 14.000 Punkten. Prallt der DAX an der Marke von 14.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...