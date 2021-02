WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will noch im Sommer die Corona-Impfkampagne in dem Land mit 330 Millionen Einwohnern weitgehend abschließen. "Wir hoffen, dass bis Ende des Sommers jeder oder fast jeder geimpft sein wird", sagte Biden am Freitag.

Der Präsident hatte zuvor angekündigt, dass die USA bis Ende Juli genug Impfstoff für 300 Millionen Menschen haben sollen. Dank eines neuen Vertrags mit den Herstellern Moderna und Pfizer über jeweils 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen habe sich die Regierung nun insgesamt 600 Millionen Dosen gesichert, sagte Biden. Es werde aber etwas länger dauern, die Impfungen auch zu verabreichen. In den USA werden genauso wie in anderen Ländern zunächst nur Erwachsene geimpft./so/DP/fba