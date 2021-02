Insgesamt 500 Bitcoin investieren der Twitter-Gründer und der Rap-Star in die neue Stiftung. Das erklärte Ziel: Bitcoin zur Währung des Internets zu machen. Jack Dorsey hat auf Twitter angekündigt, dass er und der als Jay-Z bekannte Rap-Musiker Shawn Corey Carter gemeinsam eine Stiftung namens Btrust gründen wollen. Btrust soll die Bitcoin-Entwicklung vorantreiben und wird dazu von den beiden Milliardären mit insgesamt 500 Bitcoin ausgestattet. JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ?trust to fund Bitcoin development, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...