Der EUR/JPY gibt den anfänglichen Spike auf die 127,30er-Zone wieder ab - Die USD-Stärke hält die Gemeinschaftswährung unter Druck - Als nächstes stehen die US-Verbraucherstimmung für den Monat Februar an - Der EUR/JPY kehrt in die Nähe von 127,00 um, nachdem er zuvor bis in die 127,30-Zone geklettert war. EUR/JPY unter Druck durch USD-Käufe Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...