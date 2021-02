Der EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 3695,61 Punkten.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Etwas stärker zulegen konnte am Freitag die Londoner Börse, die von einer unerwartet guten britischen Wirtschaftsentwicklung im vierten Quartal profitierte. Die wenigen zur Veröffentlichung anstehenden Unternehmenszahlen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...