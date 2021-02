Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger -1,62% auf 33,35, davor 6 Tage im Plus (13% Zuwachs von 30 auf 33,9), Addiko Bank -1,71% auf 9,2, davor 3 Tage im Plus (1,96% Zuwachs von 9,18 auf 9,36), Fabasoft +2,06% auf 49,5, davor 3 Tage im Plus (9,03% Zuwachs von 45,4 auf 49,5). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Addiko Bank (bester), Mayr-Melnhof (bester), Wienerberger (bester), ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (10 Plätze verloren, von 6 auf 16); dazu, Mayr-Melnhof (+6, von 18 auf 12), VIG (+3, von 10 auf 7), Erste Group (+2, von 11 auf 9), voestalpine (-2, von 8 auf 10), Uniqa (-2, von 15 auf 17), Andritz (+1, von 7 auf 6), OMV (+1, von 9 auf 8), Bawag (+1, von 12 auf 11), S Immo (+1, von 14 auf 13), Beim Umsatz ytd-Ranking ...

