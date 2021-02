Am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, um 9:00 Uhr EST geht das E-Commerce-Portal von TAAT an den Start; Raucher ab einem Alter von 21 Jahren können in zulässigen1 US-Bundesstaaten TAAT Original, Smooth und Menthol kartonweise kaufen. Aufgrund der TAAT-Produkte, die derzeit im Bundesstaat Ohio im Einzelhandel verkauft werden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Online-Vertrieb von TAAT seinen Eintritt in neue Märkte der Vereinigten Staaten beschleunigen und potenziell wertvolle Informationen über die Performance von TAAT auf jedem neuen Markt liefern kann. Außerdem erfolgt der Online-Vertrieb von TAAT zeitgleich mit einem gestaffelten landesweiten Einzelhandels-Rollout durch CROSSMARK (mit direkter Belieferung von über 100.000 Verbrauchermärkten in den gesamten Vereinigten Staaten); dadurch können diese Initiativen einander ergänzen und ihren kollektiven Wert maximieren.

LAS VEGAS und VANCOUVER, 12. FEBRUAR 2021 - TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "TAAT") freut sich, bekannt zu geben, dass sein Vorzeigeprodukt TAAT von den meisten Rauchern ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten über das E-Commerce-Portal des Unternehmens erhältlich sein wird, das planmäßig am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, um 9:00 Uhr EST an den Start gehen wird. Über den Online-Shop des Unternehmens kann TAAT in den Sorten Original, Smooth und Menthol von Rauchern ab 21 Jahren kartonweise gekauft und an Adressen in zulässigen1 Rechtssystemen versandt werden. Mit Stand vom Dezember 2020 ist TAAT in Ketten und bei unabhängigen Tabakeinzelhändlern im gesamten Bundesstaat Ohio mit bisher erfolgreicher Performance erhältlich. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2021 gemeldet, haben 60 % der Tabakeinzelhändler, die TAAT seit drei oder mehr Wochen führen, Nachbestellungen für das Produkt erteilt. In einer Pressemitteilung vom 12. Januar 2021 gab das Unternehmen ferner bekannt, dass TAAT Menthol die erste Sorte war, die ausverkauft war und nachbestellt wurde. Durch die schnellere Verfügbarkeit von TAAT auf neuen US-Märkten erwartet das Unternehmen, dass es Interesse bei Rauchern ab 21 Jahren wecken und somit neue Regionen priorisieren kann, in welchen TAAT im Einzelhandel vertrieben werden kann. Der Online-Vertrieb von TAAT soll die Platzierungen im Einzelhandel ergänzen, die von CROSSMARK im Rahmen der Initiativen des Unternehmens zur Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten eingeleitet und durchgeführt wurden.

Das E-Commerce-Portal von TAAT kann über den folgenden Link (nur für Personen ab 21 Jahren) unter dem Menüpunkt "Shop" erreicht werden: http://trytaat.com.

Durch kombinierte Kampagnen - online, in lokalen Geschäften und digital out-of-home -, die Raucher ab einem Alter von 21 Jahren anvisieren, hat das Unternehmen beträchtliches Interesse an TAAT in den Vereinigten Staaten geweckt. Das Unternehmen hat den Startzeitpunkt des E-Commerce-Portals von TAAT anhand der prognostizierten Nachfrage nach dem Produkt außerhalb von Ohio sowie seiner soliden Bestände von TAAT und seines Beyond-Tobacco-Ausgangsmaterials strategisch gewählt und baut seine Produktionskapazität weiter aus. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es mit dem Start des E-Commerce-Portals von TAAT am Mittwoch von den jüngsten Veränderungen im Konsumentenverhalten aufgrund der COVID-19-Pandemie profitieren kann, die dazu geführt hat, dass routinemäßig mehr online als in lokalen Geschäften eingekauft wird. Laut Angaben des US-amerikanischen Census Bureau lag der gesamte E-Commerce-Umsatz in den Vereinigten Staaten im dritten Quartal 2020 bei 209,5 Billionen USD, was einem Anteil von 14,3 % des gesamten Quartalsumsatzes im Einzelhandel entspricht, verglichen mit einem Anteil von 11,2 % (153,2 Milliarden USD) im dritten Quartal 2019.2 Außerdem deuten Daten des US Retail Index von IBM darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie die Verlagerung des Einkaufs in Ladengeschäften hin zum Online-Einkauf um rund fünf Jahre beschleunigt hat.3

Das Unternehmen hat umfangreiche Entwicklungsarbeiten für den TAAT-Online-Shop unternommen, die im vierten Quartal 2020 gestartet wurden. Zu den zentralen Überlegungen bei der Planung des Online-Shops gehörten die Layout-Optimierung für Desktop-, Tablet- und mobile Webbrowser sowie die Implementierung von Mechanismen zur Bestätigung des Mindestalters der Besucher von 21 Jahren.

Der TAAT-Online-Shop wird am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, unter http://trytaat.com starten und Rauchern ab einem Alter von 21 Jahren in zulässigen1 Rechtssystemen die Möglichkeit bieten, TAAT Original, Smooth und Menthol kartonweise zu kaufen.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Durch Schätzungen kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass der TAAT-Online-Shop aufgrund der Inzidenzraten von Rauchern in jedem der Rechtssysteme, in denen TAAT online gekauft werden kann, das Produkt der Mehrzahl der Raucher ab dem Alter von 21 Jahren in den Vereinigten Staaten, einschließlich von Ohio, wo TAAT derzeit im Einzelhandel vertrieben wird, anbieten kann. Die über das E-Commerce-Portal des Unternehmens gewonnenen Informationen aus dem Online-Vertrieb von TAAT können sich bei der Konzeption kurzfristiger Einführungskampagnen auf neuen Märkten als hilfreich erweisen. Mit den Rollouts von TAAT im Einzelhandelsvertrieb in anderen US-Bundesstaaten, die im Laufe von 2021 geplant sind, ist das Unternehmen der Ansicht, dass Chancen bestehen, kanalübergreifende Beobachtungen zwischen dem Online- und dem lokalen Vertrieb im Hinblick auf Kauftrends bei Rauchern ab 21 Jahren über einen bestimmten Kanal zu sammeln. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es durch die Möglichkeit, TAAT über E-Commerce quasi sofort auf neuen Märkten in den Vereinigten Staaten anzubieten, den Tabaksektor in den USA sogar noch schneller durchdringen könnte.

Rendering der Homepage von TryTAAT (http://trytaat.com), die planmäßig am Mittwoch, dem 17. Februar 2021 um 9:00 Uhr EST an den Start gehen wird. Der TAAT-Online-Shop kann hier über "Shop" in der oberen Menüleiste aufgerufen werden.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Setti Coscarella, der Chief Executive Officer von TAAT, nahm dazu wie folgt Stellung: "Der Online-Vertrieb von TAAT kann uns in der 814 Milliarden US-Dollar schweren Tabakindustrie eine Reihe von Vorteilen bieten. Vor allem werden wir in der Lage sein, von einer beispiellosen Marktreichweite zu profitieren, sobald der Online-Shop an den Start geht, da wir den Vertrieb nicht mehr in jedem einzelnen neuen Markt von Grund auf neu aufbauen müssen. Außerdem kann uns der Online-Vertriebskanal weitaus fundiertere Informationen über die Trends und Präferenzen von Rauchern ab 21 Jahren liefern, die TAAT direkt von uns beziehen. Zudem erwarten wir, dass wir durch den Direktverkauf an unseren Kundenstamm sehr vorteilhafte Gewinnmargen realisieren können. Nach einem mehrstündigen Stromausfall bei der TryTAAT-Landingpage zu Beginn des Monats aufgrund verstärkter Zugriffe haben wir Maßnahmen eingeleitet, um sicherzustellen, dass der TAAT-Online-Shop das Nachfragevolumen bewältigen kann, das wir ab Mittwoch von Rauchern ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten erwarten. Durch die Kombination unseres Online-Vertriebs mit Initiativen, die derzeit von CROSSMARK unternommen werden, um TAAT landesweit in Verbrauchermärkten zu platzieren, bin ich davon überzeugt, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um sehr viel schneller einen weiteren Marktanteil zu erobern."

Daniel A. Pasco, der Chief Executive Officer von Adfuel Media Inc., der digitalen Marketingagentur, die die Entwicklung des E-Commerce-Portals des Unternehmens leitete, merkte dazu an: "Die Gestaltung des TAAT-Online-Shops war ein gewaltiges, aber ausgesprochen lohnendes Projekt. Wir haben viele der digitalen und Online-Aktivitäten des Unternehmens durchgeführt, und es war eine wunderbare Erfahrung, mehr über die Tabakindustrie und ihre verschiedenen Nuancen zu erfahren, während wir unsere Beziehungen mit TAAT ab dem Jahr 2020 ausgebaut haben. Unser gesamtes Team war außerordentlich zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Setti Coscarella, Tim Corkum und anderen Mitgliedern des TAAT-Teams, und es ist ein ungemein befriedigender Sieg für uns alle, diese hochmoderne E-Commerce-Lösung über die Ziellinie zu bringen. Wir sehen dem Start des E-Commerce-Portals von TAAT am Mittwoch um 9:00 Uhr EST mit immenser Spannung entgegen und beginnen gleichzeitig mit dem nächsten Schritt, nämlich den Rauchern ab 21 Jahren TAAT über unsere innovativen digitalen Medienlösungen nahezubringen."

Fußnoten und Quellen

1 - Da der Rechtsstatus von TAAT zwischen den Rechtssystemen variieren kann, kann das Unternehmen lediglich online erteilte TAAT-Bestellungen mit Lieferanschriften in Rechtssystemen, die vom Rechtsberater des Unternehmens gebilligt wurden, annehmen und ausführen.

2 - https://www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf

3 - https://techcrunch.com/2020/08/24/covid-19-pandemic-accelerated-shift-to-e-commerce-by-5-years-new-report-says/

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

