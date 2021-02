Warren Buffetts Investmentstrategie zielt darauf ab, den Marktzyklus zu nutzen, um die Rendite zu maximieren. Er hat in der Vergangenheit hochwertige Unternehmen gekauft, wenn sie während eines Börsencrashs zu niedrigen Preisen gehandelt wurden. Er hält sie dann über einen langen Zeitraum. In dieser Zeit profitieren sie oft von einer anschließenden Marktrallye, die die Aktienkurse in die Höhe treibt. Buffett konnte diese Strategie immer wieder anwenden, weil der Marktzyklus allgegenwärtig ist. Daher ...

