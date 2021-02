Mindestens ein Analyst hat Spotifys (WKN:A2JEGN) Podcasting-Strategie in letzter Zeit in Frage gestellt und auf einen Mangel an Premium-Abonnentenwachstum und App-Downloads in Verbindung mit Podcast-Investitionen hingewiesen. Aber das Management wollte mit dem Quartalsbericht zum vierten Quartal alles richtig stellen. "Wir sind zuversichtlich, dass die Podcast-Nutzung ein Faktor für die beschleunigten Netto-Neuzugänge war", schrieb das Management im Brief an die Aktionäre. Das Management gab in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...