Drupal hat Geburtstag. Seit 2001 gibt es das Open-Source-CMS. Die Entwicklung vollzieht sich weniger rasant als bei anderen CMS, aber die Nutzerbasis ist solide. Glückwunsch. In der Welt der Content-Management-Systeme gibt es einen Faktor, der den Markt verzerrt - nämlich WordPress. Das System von Matt Mullenweg hat riesige Marktanteile. 40 Prozent der in der Alexa-Liste der Top-10-Millionen geführten Websites der Erde setzen es ein. Das entspricht einem Marktanteil innerhalb des CMS-Kosmos von 64,3 Prozent. Da kommt kein anderes System ran. Da WordPress mit so...

Den vollständigen Artikel lesen ...