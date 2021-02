Das Jahr 2020 hat liebgewonnene Gewohnheiten und Rituale, die unser Leben strukturieren, verändert oder gar zerstört. Mit vielen davon verbinden wir starke Emotionen. Doch veränderte Gewohnheiten bieten auch Chancen. Am Anfang steht das Verlustgefühl, das uns eint. Rituale haben Einfluss auf unser Denken, unser Verhalten und unsere Gefühle. Wir betrauern die Rituale, die wir einst genossen oder auch für selbstverständlich gehalten haben. Mit Feiern, Zeremonien und Routinen sind gemeinsame emotionale Erfahrungen und Traditionen verbunden. Sie binden uns an unsere Familien, Freunde, Arbeitskollegen, an lokale ...

