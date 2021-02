Geht es nach den Experten in den Bankhäusern, dürfte der DAX seinen jüngst kurz unterbrochenen Rekordlauf fortsetzen. "Die Verschnaufpausen an den Aktienmärkten sind nach wie vor von nur kurzer Dauer", sagte etwa Analyst Markus Reinwand von der Helaba. Der Markt werde weiterhin durch einen Mangel an Anlagealternativen getrieben. Was in der neuen Woche ansteht, zeigt der Wochenausblick.Die Berichtssaison rückt in den Hintergrund, das Augenmerk liegt in der neuen Börsenwoche auf neuen Wirtschaftssignalen. ...

