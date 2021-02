Apple (WKN: 865985) und Alphabet (WKN: A14Y6F) haben sich beide mit Innovationen an der Spitze der Tech-Industrie etabliert. Dieser Erfolg hat den Investoren enorme Renditen beschert. Während beide Unternehmen weiterwachsen sollten, hängt die Entscheidung, welche dieser Tech-Aktien die beste Investition sein könnte, von einem Faktor ab: wie gut Apple und Google aus ihren Innovationen Kapital schlagen können. Was die Kunden begeistert Obwohl Apple den Slogan "think different" schon seit Jahren nicht ...

