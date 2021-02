Über die Infrastruktur X-Road tauschen Behörden im digitalen Vorzeigestaat Estland Daten aus. Auch in Deutschland wird die Software jetzt getestet. In Estland läuft praktisch jeder Kontakt mit dem Staat digital, vom Wählen über die Steuererklärung bis hin zum Parkticket-Kauf. Hinter diesen Services steckt X-Road, die Infrastruktur für digitale Kommunikation zwischen Behörden, Bürgerinnen und Unternehmen. Zusammen mit Standards und Gesetzen bildet die Software Estlands digitales Rückgrat. Der digitale Staat: Was können wir von Estland lernen...

Den vollständigen Artikel lesen ...