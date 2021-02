Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Montagmorgen 4.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 2,4 Prozent oder 109 Fälle weniger als am Montagmorgen vor einer Woche, als 4.535 Neuinfektionen binnen eines Tages offiziell veröffentlicht worden waren.



Der Rückgang war damit schwächer als in den letzten Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz stieg sogar leicht von 57,4 auf 58,9. Das ist trotz zurückgehender Neuinfektionszahlen möglich, weil in den RKI-Zahlen immer auch Nachmeldungen enthalten sind, die in die Inzidenzwertberechnung nicht eingehen, wenn sie länger zurückliegende Zeiträume betreffen. Insgesamt geht das Institut derzeit von rund 145.100 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 40.500 weniger als vor einer Woche. Außerdem meldete das RKI nun 116 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus.



Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 3.401 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 486 Todesfällen pro Tag. Am Vortag lag dieser Wert bei durchschnittlich 492 Corona-Toten innerhalb der letzten sieben Tage. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Montagmorgen 3.422 Covid-19-Patienten intensiv behandelt. Am Sonntagmittag waren es 3.427.

