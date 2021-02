Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH - gehört zu den beliebtesten Rechtsformen der Unternehmensgründung. Doch was ist bei der Anmeldung zu beachten? Unsere Checkliste verrät es dir! 3,48 Millionen Unternehmen, so rechnet das Statistische Bundesamt vor, gab es per Ende 2017 in Deutschland. Mit allein 720.000 Anmeldungen gehört die Gesellschaft mit beschränkter Haftung - kurz: GmbH - dabei zu den beliebtesten Rechtsformen. Die Vorteile der GmbH liegen für Unternehmer auf der Hand: Die Gründung ist auch für Einzelpersonen möglich, es gibt ein vergleichsweise flexibles V...

Den vollständigen Artikel lesen ...