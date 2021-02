Der Batterie-Hersteller wird für bis zu 727 Mio. Euro an den US-Autozulieferer BorgWarner verkauft. BorgWarner bietet 120 Euro je Aktie, das sind 15 % mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Die Akasol-Gründer, die zusammen 59,4 % halten, verkaufen ihre Aktien an die Amerikaner. Für das abgelaufene Jahr hatte Akasol zwischen 60 und 70 Mio. Euro Umsatz angepeilt, 2021 sollen es nach Schätzungen von Analysten 125 Mio. werden.



