München (ots) -- Aktions-Cashbacks bis zehn Prozent vom Kartenumsatz bei vielen Partnern- Über zehn Millionen Produkte: zwei Prozent Cashback bei CHECK24 Shopping- Mit dem Konto Geld verdienen: bis zu 100 Euro Cashback im Monat möglichMünchen (ots) - Die C24 Bank erweitert ihr Punkteprogramm auch auf das kostenlose Smartkonto. Ab sofort sammeln alle Kund*innen mit einem C24 Smart-, ebenso wie bisher schon mit einem Plus- oder Maxkonto bei jeder Kartenzahlung CHECK24 Punkte.1) Die gesammelten Punkte können in Bargeld ausgezahlt, bei CHECK24 Shopping eingelöst oder an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden.Für alle Kartenzahlungen wird mit dem kostenlosen Smartkonto ein Basis-Cashback in Höhe von 0,05 Prozent gutgeschrieben (0,1 Prozent mit dem Plus- und 0,2 Prozent mit dem Maxkonto). Bei Partnern wie Shell, Lieferando, Netflix, Sky oder Uber erhalten Kund*innen eines Smartkontos einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5 Prozent - mit dem Maxkonto sogar bis zu zehn Prozent.2)Über zehn Millionen Produkte: zwei Prozent Cashback bei CHECK24 ShoppingAuf alle Einkäufe bei CHECK24 Shopping gibt es einen Cashback in Höhe von zwei Prozent. Dort finden Verbraucher*innen über zehn Millionen Produkte aus mehr als 1.000 Kategorien, wie z. B. Fernseher, Handys, PCs, Autoreifen, Spielzeug, Möbel oder Schuhe. Darunter sind namhafte Marken vertreten wie Sony, Philips, Apple, Samsung, Miele, Continental, Nintendo, Lego oder Nike.Bis zu 100 Euro sind monatlich an Cashbacks möglich. Damit kann man mit einem C24 Konto sogar Geld verdienen. Die App der C24 Bank gibt es im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp) und im App Store (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple.1)Voraussetzung ist die Verbindung mit einem CHECK24 Konto und Teilnahme am Punkteprogramm. Ausgenommen wenige Transaktionen, wie z. B. Wetteinsätze.2)Übersicht über die aktuellen Aktions-Cashbacks unter: https://hilfe.c24.de/hc/de/articles/360014724959-Was-sind-die-aktuellen-Aktions-CashbacksÜber die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.