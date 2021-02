Die Kryptowährung Bitcoin ist derzeit deutlich gefragter als Gold. Diesen Schluss lässt nicht nur die diesjährige Bitcoin-Outperformance gegenüber Gold in Höhe von fast 70 Prozentpunkten zu.Auch die Kapitalzuflüsse in Papiergold bzw. Papier-Bitcoins sprechen eine eindeutige Sprache. Laut World Gold Council haben sich zum Beispiel die Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs im Januar auf 13,8 Tonnen verlangsamt, nachdem im vergangenen Jahr noch über 877 Tonnen registriert wurden. Im Markt ...

