Wochenausblick: EcoFin-Treffen, ZEW-Umfrage, Markit PMI Gesamtindex

Werbung



In der siebten Kalenderwoche stehen wichtige Konjunkturdaten und Jahreszahlen verschiedenster Unternehmen an. So wird am Dienstag das EcoFin-Treffen der Eurozone stattfinden und die ZEW-Umfrage veröffentlicht. Der Mittwoch startet mit den Jahreszahlen der Beiersdorf Gruppe und am Donnerstag folgen auch die Daten von Daimler, Airbus und Varta. Kurz vor dem Wochenende veröffentlichen auch Renault und Allianz ihre Q4-Zahlen. Ebenso wird der Markit PMI Gesamtindex für Deutschland und der Eurozone die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.



Montag

Der Montag startet zunächst mit dem Treffen der Eurogruppe. Dieser besteht aus den Finanzministern der Mitgliedsstaaten des Euro-Währungsgebiets, dem Kommissar für Wirtschafts- und Währungsfragen und dem Präsidenten der EZB. Aufgrund des chinesischen Neujahres wird die Börse in China, Hongkong und USA geschlossen bleiben.





Dienstag

In den frühen Morgenstunden werden die Export- und Importzahlen aus China erwartet. Das EcoFin-Treffen der Eurozone ist um 8 Uhr angesetzt. Beim Treffen werden die wirtschaftlichen Maßnahmen, die Haushaltspolitik, öffentliche Finanzen, und die Kapital- und Finanzmärkte diskutiert. Weiter geht es um 11 Uhr sowohl mit den Jahres- als auch mit den Quartalszahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone. Zeitgleich wird für Deutschland und der Eurozone die ZEW-Umfrage veröffentlicht.

Mittwoch

Die Norma Group und Elmos Semiconductor werden morgens ein Blick in ihre Bücher zeigen. Anschließend legt um 8 Uhr auch Beiersdorf seine Jahreszahlen vor. Zeitgleich wird der jährliche Verbraucherpreisindex für Großbritannien bekannt gegeben. Zum Nachmittag hin, stehen die monatlichen Einzelhandelsumsätze und das Ergebnis des Controllings des Einzelhandels aus den Vereinigten Staaten an. Am Abend veröffentlicht der Vorstand der Federal Reserve das FOMC Protokoll, welches klare Hinweise auf die zukünftige US-Zinspolitik geben wird.

Donnerstag

Anleger dürfen am Donnerstag gespannt auf die vorläufigen Jahreszahlen von Varta, der Airbus Group, Daimler und Nestlé warten, die morgens der Allgemeinheit präsentiert werden. Nachmittags findet das EZB Accounts Treffen statt. Dort werden die Zusammenfassungen der geldpolitischen Sitzungen des Rates dargelegt, damit die Öffentlichkeit ein besseres Verständnis für die EZB Rat Entscheidungen bekommt. In der USA stehen um 14.30 Uhr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung an.

Freitag

Der letzte Werktag vor dem Wochenende beginnt mit der Verkündigung der Jahreszahlen von Allianz und Renault. Um 9.30 Uhr folgen die Daten zum Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sowie zum Markit PMI Gesamtindex aus Deutschland. Der Markit PMI Gesamtindex ist ein Indikator für die wirtschaftliche Lage des Dienstleistungs- und Produktionssektors. Ebenfalls wird im Laufe des Tages für die Eurozone der Bericht zum Markit PMI Gesamtindex veröffentlicht. Um 10.30 Uhr wird der PMI Dienstleistungsbericht für Großbritannien präsentiert. Dieser gibt einen Überblick über den Zustand des Umsatzes und der Beschäftigung. Der Index wird als ein Indikator für die wirtschaftliche Lage des Dienstleistungssektors Großbritanniens angesehen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?