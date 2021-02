Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche kam der DAX unter dem Strich nicht wirklich vom Fleck. Gleich zu Wochenbeginn markierte er noch ein neues Allzeithoch. Im weiteren Verlauf der Woche hielten sich die Anleger dann aber weitestgehend zurück. Marktidee: ProSiebenSat.1. Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG stieg zuletzt im Jahr 2015 auf ein Rekordhoch. Kurz danach startete ein langfristiger Bärenmarkt, der die Aktie im März vergangenen Jahres auf ein 11-Jahres-Tief einbrechen liess. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. In den letzten beiden Handelstagen erhöhte sich das Momentum bei steigenden Umsätzen weiter und das Papier schraubte sich bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei hinauf.