1952 präsentierte der Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen auf der Kunststoffmesse in Düsseldorf ein neues Produkt - das "Styropor". Am Messestand wurden aus vorgeschäumten Kügelchen und Wasserdampf kleine Spielzeugboote geschäumt und an die Messebesucher verteilt. Das "leichteste Schiffchen der Welt" war 15 cm lang und lediglich 5 g schwer. Der expandierbare Partikelschaum aus Polystyrol (EPS) ...

