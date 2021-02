HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 10,50 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Aktie, für die es keine fundamentalen Gründen gebe, biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der 17-prozentige Abschlag auf sein Kursziel preise die Risiken für den Versorger im Zusammenhang mit dem Privatkundengeschäft, Corona und den Netzwerkkosten mehr als angemessen ein. Derer ungeachtet dürfte Eon die eigenen Wachstumsziele für die Jahre 2020 bis 2022 erreichen./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

