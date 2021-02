Die unmittelbare Tendenz des EUR/USD ist neutral, da der Kurs in der Range von 1,2081-1,2149 verharrt, die durch das Tief vom Freitag und das Hoch vom Donnerstag definiert wird. Das Tief vom Freitag bei 1,2081 ist das Niveau, bei dem den Verkäufern die Luft ausging, was den Bullen erlaubte die 1,21 zurückzuerobern. Die Bullen scheiterten zuvor am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...